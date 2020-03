La Protezione Civile ha emanato il nuovo bollettino medico per fare il quadro della situazione sull’emergenza sanitaria del coronavirus. Il numero dei contagiati è di 3916, di questi 1060 sono in isolamento domiciliare, 2394 invece sono ricoverati con sintomi mentre 462 sono in terapia intensiva. I morti diventano 49 (37 Lombardia, 7 Emilia, 2 in Veneto, 2 in Piemonte, 1 Lazio), mentre i guariti di oggi sono 109 per un totale di 523.