Pomeriggio ad alto tasso di tensione oggi a Carbonara, un ridda di voci incontrollate si sono susseguite, per molto tempo si è parlato della terribile scoperta del corpicino di un bimbo senza vita ritrovato in sacchetto di plastica dentro un cassonetto in piazza Umberto

Dopo la segnalazione, sul posto è giunta la Scientifica per tutti i rilevi del caso. Dalle poche informazioni che siamo finora riusciti ad apprendere, si tratterebbe dei resti di un animale eviscerato, avvolti in una busta e gettati nella spazzatura. Mancano ancora le conferme ufficiali, ma sembra scongiurato il terribile ritrovamento che si è temuto per tutto il pomeriggio. Su quanto accaduto si attendono maggiori chiarimenti dalle telecamere installate in zona.