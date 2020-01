Per fortuna è successo domenica mattina, con pochi veicoli in circolazione, e non durante la settimana. Un autoarticolato ha creato qualche disagio tra corso Italia e il sottopassaggio di via Quintino Sella, verosimilmente per una svolta non proprio a regola d’arte.

Sul posto, per gestire la circolazione e “liberare” il camion, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Il traffico ne ha risentito per un po’, fortunatamente la situazione si è sbloccata nel giro di una mezzora.

