Catartica ha senza dubbio alcuno avuto il merito di tracciare un segno indelebile nel nostro panorama musicale. Con l’eccellente produzione di Lega e Maroccolo (CCCP e CSI) per la neonata etichetta indipendente di allora Consorzio Produttori Indipendenti, le 14 memorabili canzoni che compongono il disco sono state la risposta alla fame irrefrenabile di un suono diverso di cui soffriva il pubblico italiano dei primi anni ‘90, complici i modelli americani e inglesi che ai tempi sfornavano band grunge e hardcore del calibro di Nirvana e Pearl Jam.

In attesa dell’uscita della ristampa di “Catartica” – disponibile dell’8 marzo nel formato CD e doppio LP entrambi con libretto con foto inedite e un BOX DELUXE in edizione limitata e numerata – e dell’inizio dell’attesissimo tour – in partenza il 12 marzo – i Marlene Kuntz hanno deciso di omaggiare i propri fan con dei contenuti inediti: dal 29 febbraio è disponibile in digitale “Fine della danza“, traccia inedita e contenuta anche nella musicassetta (che fa parte del BOX DELUXE della ristampa dello storico album) del ricercatissimo bootleg DEMOSONICI; è già disponibile il video di “Nuotando nell’aria“, realizzato con immagini e video di repertorio e dal 6 marzo sarà disponibile online anche il video di “Lieve“.

La ristampa di “Catartica” sarà disponibile dall’8 marzo nel formato CD e doppio LP entrambi con libretto con foto inedite e un BOX DELUXE in edizione limitata e numerata contenente il CD, il doppio LP (e i relativi libretti con foto inedite), la musicassetta di “DEMOSONICI” con una bonus track, il poster del tour 2024 ed un “fan pass” esclusivo che potrà dare la possibilità di incontrare la band in uno speciale meet & greet durante le tappe del tour.

Preorder ristampa: https://bio.to/Catartica30

Dal 12 marzo al via il tour “Catartica 2024“, che ha iniziato a registrare i primi SOLD OUT per le date di Roma, Firenze, Roncade, Bologna e per il doppio appuntamento a Torino. A Bari la band piemontese sarà in concerto il 26 aprile presso il Demodè di Modugno (BA)