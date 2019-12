Giornata nera per gli automobilisti in movimento nella cintura barese quella di oggi, non bastasse l’auto che si è ribaltata nei pressi dell’uscita 7, sulla ss16 si è verificato l’ennesimo incidente, oltretutto nella stessa direzione nord come quello di cui vi abbiamo già riferito.

Non è ben chiaro cosa sia successo, ma dalle prime, frammentarie informazioni ricevute dal posto, sembra che siano esplosi gli air bag ad una macchina quando si trovava, in marcia, poco prima dei curvoni di Palese, verso l’aeroporto. Il veicolo è rimasto fermo al centro della strada, con immediate ripercussioni sulla circolazione.

1 di 3