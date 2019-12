Incidente questo pomeriggio sulla ss16, in direzione nord, nei pressi dell’uscita 7. Per cause in via di accertamento, un uomo di 51 anni, mentre percorreva la tangenziale di Bari alla guida della propria auto, ha perso il controllo del veicolo, pare in seguito a una frenata improvvisa.

Il mezzo è diventato ingovernabile e si è ribaltato, finendo la sua marcia con le ruote per aria. Sul posto sono intervenuti un equipaggio del 118, che ha trasportato il 51enne al pronto soccorso in codice giallo, e gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi utili a definire l’esatta dinamica dei fatti e gestire la circolazione stradale, che subito rallentamenti con la formazione delle inevitabili code.

