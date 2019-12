Ennesimo incidente questo pomeriggio sulle strade di Bari. Dopo la Bmw finita fuori strada ieri notte, con 4 persone ferite tra cui una ragazzina minorenne ricoverata in rianimazione al Policlinico, e dopo la donna ubriaca finita contro la biglietteria delle Ferrovie Sud Est in via Oberdan, un altro brutto episodio è successo nel quartiere San Paolo.

Verso le 17 di oggi, infatti, in viale Europa, subito dopo il semaforo all’altezza del distributore di carburanti adiacente all’enoteca Vinarius, una Fiat Grande Punto bianca si è ribaltata per cause al momento poco chiare. Stando a quanto appreso sul posto da testimoni, infatti, nell’incidente non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, non si hanno notizie sulle condizioni di salute delle persone a bordo della Punto. Resta da capire cosa sia effettivamente successo.

