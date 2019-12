Una notte, e un’alba, da dimenticare quelle appena trascorse. Due gli incidenti verificatisi sulle strade, uno con gravi conseguenze. Il primo si è verificato in via Michelangelo Interesse intorno all’1.

Una Bmw scura, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada. Nello schianto quattro persone sono rimaste ferite. Ad avere la paggio i passeggeri, sul sedile posteriore, infatti, viaggiavano due ragazzine minorenni, una di loro è stata trasportata d’urgenza al Policlinico e si trova ricoverata in rianimazione. Prognosi riservata anche per l’altra bambina, seduta accanto.

Poche ore dopo, intorno alle 5, una donna è finita contro la biglietteria delle Ferrovie Sud Est, in via Oberdan, dove si trova la stazione della compagnia ferroviaria. All’esito degli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Locale, la donna è risultata positiva all’alcol test e le è stata contestata la guida in stato di ebrezza.

le immagini dello schianto a San Giorgio 1 di 5