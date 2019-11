Due incidenti stradali si sono verificati questa mattina a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il primo è avvenuto nelle immediate vicinanze della scuola “Calamandrei”, a Carbonara. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento le cui cause sono in via di definizione, sul posto si è reso necessario l’intervento del 118 per medicare le persone a bordo delle macchine, gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a eseguire i rilievi necessari e gestire la circolazione.

In viale Kennedy, a Poggiofranco, un altro tamponamento si è verificato poco dopo. Forse per una distrazione, ma questo è ancora da accertare, una macchina impegnata nella svolta in corrispondenza di una varco nello spartitraffico, è stata colpita da dietro. In questo caso sembra che nessuno abbia riportato conseguenze fisiche.

