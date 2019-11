Verso le 11 di ieri mattina, a Bari, gli agenti della Polizia Locale hanno arrestato un cittadino georgiano per furto e resistenza. Una pattuglia motomontata, in servizio su via Piccinni, ha notato due uomini correre da via Sparano, inseguiti da una persona che chiedeva a gran voce aiuto agli agenti.

Gli agenti sono così riusciti a bloccare l’uomo in corso Vittorio Emanuele, nonostante la resistenza opposta. Fermato e condotto al Comando della Polizia Locale, è stato accertato che il fermato si è reso responsabile di un furto di scarpe nel negozio H&M.

Il 35enne, con numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è risultato inoltre già sottoposto a misure di prescrizione e obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria, oltre ad essere già destinatario di un Provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Arrestato, è stato portato in carcere per l’udienza di convalida dell’arresto dinnanzi ed a disposizione dell’Autorità giudiziaria.