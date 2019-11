Un cittadino italiano, già noto alle Forze dell’Ordine come pregiudicato, è stato arrestato dagli Agenti del Reparto Operativo Bari Centrale; l’uomo era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo dell’Autorità Giudiziaria.

Tramite il palmare in dotazione alla Polizia Ferroviaria, gli accertamenti eseguiti dagli agenti in servizio di vigilanza hanno fatto emergere che in capo al fermato, un sessantunenne nato a Rutigliano e con diversi precedenti penali, pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento, emesso dalla Corte d’Appello di Bari, si è reso necessario come aggravamento della misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria, a cui era sottoposto. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Bari.