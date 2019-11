Statale 16 bloccata a causa di un incidente. Nel tratto di strada tra Torre a Mare e San Giorgio, 5 auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro. A causa dell’impatto una donna è rimasta ferita e trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso per trauma cervicale e al setto nasale. In direzione nord si sono formate lunghe code. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la donna ferita.

print