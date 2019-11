La notte scorsa alcuni residenti di via Archimede, al quartiere Japigia di Bari, si sono svegliati di soprassalto. In direzione di un palazzo sarebbero stati esplosi alcuni colpi di mitra. Non si conoscono molti particolari in merito alla vicenda.

Il movente tuttavia potrebbe essere quello dell’avvertimento nell’ambito dell’alta tensione tra i clan mafiosi del capoluogo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno iniziato l’investigazione per tentare di risalire all’identità di chi ha fatto fuoco e alle persone oggetto dell’avvertimento.