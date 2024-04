Canosa, frontale tra due auto: morto un 30enne e un ferito

Purtroppo, per il giovane di 30 anni coinvolto nell'impatto, non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il conducente dell'altra vettura coinvolta è stato soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi.