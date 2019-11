L’immagine è molto eloquente, un cumulo di bossoli in mezzo alla radura che non lascia troppo spazio all’immaginazione, quanto piuttosto alle considerazioni. “Abuso indiscriminato di armi da fuoco e caccia nel Municipio IV” si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook “La Rinascita” del Comitato cittadino Ceglie del Campo.

“Capita sentire le doppiette anche di notte, (magari per strada?) ma di quale presidio istituzionale parliamo? V E R G O G N A!” prosegue il post, e in effetti le domande sorgono spontanee. Senza entrare nel merito della questione Caccia sì-caccia no, l’impressione che si ricava dalla foto è pessima. La speranza è che non ci scappi il morto.

