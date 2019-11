Un 41enne senegalese è stato arrestato dalla Polizia Locale per vendita abusiva e per resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 13 di ieri, l’uomo è stato notato dagli agenti mentre in corso Cavour vendeva alcuni articoli esposti sul marciapiede. Il 41enne alla richiesta dei documenti non ha voluto fornire le sue generalità. Dopo il sequestro della merce e l’invito a seguirli per gli accertamenti, il senegalese ha reagito violentemente per sottrarre al probabile sequestro la merce abusivamente posta in vendita e tentando di darsi alla fuga.

Dopo una violenta colluttazione, grazie al supporto di una pattuglia della Polizia di Stato in transito nella zona, gli Agenti sono riusciti ad eseguire il fermo dell’uomo. Da un controllo successivo l’uomo originario del Senegal è risultato con permesso di soggiorno scaduto nel 2018 e senza fissa dimora.

Risponderà dei reati di resistenza a pubblici ufficiali e lesioni aggravate cagionate agli agenti, oltre alle sanzioni previste per la vendita abusiva in atto (5000 euro la sanzione pecuniaria e sequestro della merce esposta: borse, cinture e portafogli). È stato associato al Carcere mandamentale a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo già fissato per lunedì prossimo.