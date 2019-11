Dalla mattina di giovedì 21 novembre non si hanno più notizie di Erika Cutrone, studentessa di 15 anni originaria di Bari. La giovane, che frequenta l’istituto Colasanto di Andria, non si è presentata a scuola e non ha raggiunto la fermata dell’autobus che era solita prendere insieme ad una sua compagna.

A dare l’allarme sono state le educatrici della comunità educativa “Il piccolo principe”, dove risiedeva la ragazza. Sono state avviate le ricerche della 15enne dal commissariato di polizia di Andria dove c’è una segnalazione di “allontanamento volontario”.

“Mia nipote è scomparsa mentre stava andando a scuola – l’appello della zia su Facebook -. La stiamo cercando tutti, fatta denuncia per la sua scomparsa a Polizia e Carabinieri. Lei è venuta a Bari e ha preso un altro treno, ma non sappiamo dove è diretta. E penso che non sia sola. Per favore se la vedete chiamate a questo numero +393271168052 aiutatemi a trovarla. Erika, per favore ritorna. Spero che tu legga questo messaggio. Ti voglio tanto bene e tu lo sai”.