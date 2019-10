Attimi di panico sul volo Bari-Londra. A causa del fumo in cabina l’equipaggio della British Airways ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Basilea-Mulhouse, al confine tra Svizzera, Francia e Germania.

Tra i 165 passeggeri, a bordo dell’aereo diretto nella capitale britannica, pare non ci sia alcun ferito. Diverso invece per quattro componenti dell’equipaggio, trasportati in ospedale. A causa dell’atterraggio di emergenza, il traffico aereo dell’aeroporto franco svizzero è stato interrotto per una ventina di minuti.