Torniamo a parlare del curioso incidente che ieri mattina ha coinvolto un ragazzo in scooter e una macchina dei Carabinieri in via Cognetti. Dopo quanto scritto in base alle informazioni raccolte nell’immediatezza dei fatti, oggi siamo venuti a conoscenza di elementi che, se confermati, cambierebbero radicalmente il racconto di quanto successo.

Pare infatti che non sia stato il motorino a sbattere contro l’auto dell’Arma, bensì che si sia stata questa a indietreggiare a retromarcia, evidentemente senza aver visto lo scooter in avvicinamento.

Diversi passanti ed esercenti commerciali si sono prodigati per prestare l’aiuto necessario, l’impatto fortunatamente è avvenuto a bassa velocità, ma sembra che la forcella dello scooter sia stata pesantemente danneggiata.