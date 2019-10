Incidente stradale questa mattina in via Cognetti, nel pieno centro di Bari. Forse per una distrazione, ma comunque le cause sono ancora tutte da chiarire, un ragazzo alla guida del suo scooter ha tamponato una Gazzella dei Carabinieri.

L’impatto sembra non aver avuto conseguenze fisiche per nessuna delle persone coinvolte, ma la strada è al momento bloccata per i rilievi. Al momento non è ancora chiaro se nella dinamica dei fatti sia coinvolta anche una seconda macchina.

1 di 5