Un Fiat Multipla parcheggiata in minchia parkink, il compattatore resta bloccato e così scoppia il delirio su via Nicolai, con alcuni automobilisti costretti a fare le veci dei vigili urbani.

Una dozzina di auto hanno dovuto con la santa pazienza percorrere il tratto di strada in retromarcia per consentire al mezzo di riconquistare la libertà.

Come fosse una moderna cenerentola si è aspettato lo scoccare della mezzanotte per accogliere in pompa magna l’automobilista, che tuttavia non si è visto anche dopo la mezzanotte e mezza.

Gli sono grati i residenti della zona – seppure è facile immaginare sia lui stesso un abitante del quartiere – per non aver consentito la raccolta dei rifiuti.

