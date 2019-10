Incidente sulla strada statale 100 in direzione Bari, in corrispondenza dell’uscita Ikea. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che sta creando forti disagi alla circolazione in entrata nel capoluogo pugliese. Due persone pare che siano rimaste feriti in seguito al violento scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Il traffico al momento è bloccato.

