Pochi giorni fa nell’ospedale Sarcone di Terlizzi è crollato parte dell’intonaco dei corridoio dell’ambulatorio.Per fortuna l’intonaco è caduto sulle fotocopiatrici presenti nel corridoio senza colpire nessuno tra personale medico e pazienti.

A denunciare quanto accaduto è stato il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, sulla sua pagina Facebook. “L’Ospedale e la salute dei pazienti non valgono nemmeno uno spicciolo di onestà intellettuale o l’ammissione che questo governo regionale di centrosinistra sia totalmente fallimentare. Non venite più a darci lezioni su manutenzioni e rilancio della città – accusa Gemmato – non ne siete capaci e non ve lo potete permettere. State lasciando morire un fiore all’occhiello della nostra città”.

“Già diversi mesi fa – conclude su Facebook il Sindaco – abbiamo invitato Michele Emiliano in Consiglio comunale sul tema salute nel Nord Barese, ma dal governatore in persona non è ancora giunta nessuna disponibilità. Ho il sospetto che a nessuno interessi lo svuotamento in atto nell’ospedale di Terlizzi”. 1 di 4