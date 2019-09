Sarebbe stata una soffiata a scrivere la parola fine sulla latitanza del rapinatore 27enne Giovanni Cucumazzo.

L’uomo non si sarebbe mai allontanato dalla “sua” San Girolamo, fin dal momento in cui è evaso dai domiciliari concessigli dopo un periodo di carcerazione per la rapina compiuta ad aprile del 2017 in un supermercato dello stesso quartiere.

I Carabinieri, il 10 settembre scorso, hanno arrestato Cucumazzo, adesso rinchiuso nel carcere di Bari.