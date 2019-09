“Sarebbe potuta essere una strage”, ma anche questa volta è andata bene all’Amtab, l’azienda del trasporto pubblico locale barese. La vecchia vettura 3030 ha perso la porta posteriore.

L’autobus al momento dell’incidente era in corsa. Il conducente in un primo momento, non accortosi di quanto successo, ha tirato dritto, salvo poi tornare indietro e constatare l’accaduto insieme ai vigili urbani e al proprietario della vettura.

La porta, infatti, è caduta sopra la Suzuki Celerio parcheggiata a un tiro di schioppo dal punto in cui è transitato il bus con alcuni passeggeri a bordo.

Per fortuna in quell’istante non passava nessuno nelle vicinanze. Tutto può succedere, ci mancherebbe, ma nel trasporto pubblico barese di cose strane ne accadono forse un po’ troppe.

