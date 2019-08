Un’auto rubata, secondo qualcuno incendiata addirittura mentre arrivava sul posto, è stata lanciata in fiamme contro la nuova sede in costruzione della “Vip Car”. Sull’episodio, accaduto due domeniche fa, stanno indagando i Carabinieri, che per il momento non escludono alcuna ipotesi. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, pare non sia un fatto legato all’altro fatto di cronaca che ha visto coinvolto il bar Nook a fine luglio.

1 di 2