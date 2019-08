Questo pomeriggio nel centro di Bari si è verificato un nuovo incidente stradale. Una donna è stata investita da una macchina mentre attraversava l’incrocio tra via Prospero Petroni e via Nicolò dell’Arca. Sul posto è giunto un equipaggio del 118 per i primi immediati soccorsi.

Tra le ipotesi, tutte da verificare, la possibilità che il sole basso dritto negli occhi abbia accecato l’automobilista, che non avrebbe così visto la donna; fortunatamente per lei, se l’è cavata solo con un grande spavento. In ogni caso spetterà alle Forze dell’Ordine accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

