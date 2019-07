Paura a Noicattaro. Questa notte in un palazzina di via Domenico De Rossi, angolo via OPberdan, è scoppiato un incendio. Le fiamme pare siano partite da un furgoncino nel garage sottostante all’abitazione, usato come deposito di materiale plastico e carta.

Preso dal panico un uomo, residente al primo piano del palazzo, si è lanciato dal balcone riportando diverse fratture, mentre il resto della famiglia è riuscita a scappare dai terrazzi vicini. L’uomo è al momento ricoverato per curare le ferite riportate nella caduta.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio impiegando più autobotti. Sono intervenuti anche i Carabinieri ai quali sono state affidate le indagini.

Foto 2C informa 1 di 9