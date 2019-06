Brutta sorpresa ieri mattina per i residenti del quartiere Libertà. Al risveglio, infatti, hanno trovato una Fiat Panda bianca completamente distrutta dalle fiamme in via Nicolai, 88 quasi all’angolo con via Quintino Sella.

Del veicolo è rimasto ben poco come si vede dalla fotografia, quello che ancora non è chiaro è se si sia trattato di un rogo spontaneo, dovuto eventualmente a un cortocircuito, o se si sia trattato di incendio doloso. Questo lo stabilirà la perizia dei Vigili dei Fuoco.

