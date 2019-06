Attimi di grande paura questo pomeriggio in via Papa Benedetto XIII, nel quartiere Poggiofranco a Bari. Da una palazzina che affaccia sulla piazzetta, infatti, si è staccato il parapetto di un balcone, fortunatamente senza conseguenze per inquilini e passanti.

Dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco è stata inviata sul posto una squadra e l’autoscala, inizialmente per la segnalazione di un cornicione venuto via e poi per il distaccamento del muretto di contenimento del balcone, avvenuto da un appartamento del terzo piano; per fortuna nessuno si è fatto male.

