In apparenza ha circa 8 anni, è in buone condizioni, e non sembra un cane randagio. Una femmina di pastore tedesco è stata ritrovata sul ciglio della strada tra Palese e Bitonto, poco dopo il Parco Lama Balice sulla sp156. Non ha il collare, non si sa se sia dotata di microchip, ma sembra essere stata accudita, almeno fino a poco tempo fa. Alcuni passanti l’hanno notata e si sono fermati per prestarle aiuto, non pare spaventata, quanto piuttosto spaesata.

L’animale si è fatto avvicinare, sembra docile e mansueta. “Abbiamo chiamato il canile di Bitonto – ci ha detto Giuseppe, amante degli animali, fermatosi per prestare aiuto, come un altro ragazzo di passaggio – ma dicono di non avere mezzi per poterla venire a prendere”.

Il papà dell’altro ragazzo è allora arrivato col suo furgoncino, è l’ha fatta salire sul mezzo per portarla nella struttura comunale, sperando di darle una degna sistemazione temporanea e poi in affidamento alle cure amorevoli di una famiglia.

Arrivati al canile, però hanno trovato la struttura amaramente deserta: “Quando ho richiamato – hanno riferito a Giuseppe padre e figlio – ci hanno detto di essere usciti per un intervento”. A quel punto è stato necessario interpellare il Comandante della Polizia Locale, Gaetano Paciullo, che si è messo a disposizione. La cagnetta è stata accetta al canile comunale.

1 di 8