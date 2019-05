Domani e mercoledì a Bari si prevedono grossi disagi alla circolazione sulle vie che incrociano via Sparano e in alcune strade del quartiere Libertà. Le cause delle limitazioni al traffico diramate dal Comune sono per la processione in onore della festa di Santa Rita da Cascia e per il comizio elettorale del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Su iniziativa della parrocchia Santa Croce, si terranno domani, martedì 21 maggio, e mercoledì 22 maggio, alcune iniziative in onore di santa Rita da Cascia che prevedono un mercato delle rose e una fiaccolata che accompagna il corteo storico.

Per consentire lo svolgimento delle iniziative in programma sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

– i giorni 21 e 22 maggio 2019, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta e zona rimozione in via Crisanzio, lato sinistro rispetto al senso di marcia, per circa 15 metri in affaccio a piazzetta Cappuccini

– il giorno 22 maggio 2019, dalle ore 20.00, relativamente al passaggio della fiaccolata , è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: via Crisanzio (partenza dalla parrocchia Santa Croce) , via De Rossi, via Nicolai, via Q. Sella, via Garruba, piazza Cesare Battisti, via Crisanzio, ( arrivo parrocchia Santa Croce) .

Per l’arrivo di Salvini a Bari e per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, a partire dalle ore 9, con ordinanza è stato istituito il “ divieto di sosta – zona rimozione ” in via Calefati, tratto compreso tra via Melo e via Andrea da Bari; via Putignani, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro; dalle ore 15 è istituito anche il “ divieto di transito ” in via Calefati, tratto compreso tra via Melo e via Andrea da Bari; via Putignani, tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro.