Fosse stato uno scherzo, sarebbe stato di quelli memorabili e perfettamente riusciti. La vittima, però non l’ha presa affatto bene, e oltre tutto si tratta di episodio reale, capitato non si bene come e perché, né soprattutto come sia stato possibile.

Un uomo sardo diretto a Cagliari, si è imbarcato all’aeroporto di Pisa, convinto di raggiungere da lì a poco la sua meta. All’arrivo, però, mentre era ancora a bordo con gli altri passeggeri, si è reso conto di essere atterrato a Bari, e ha iniziato a inveire contro l’equipaggio, forse l’unico innocente in questa storia. Le immagini della scena niente affatto divertente sono state pubblicate su twitter e immediatamente sono diventate virali, con migliaia di visualizzazioni.

La compagnia low cost più volte si è trovata al centro delle cronache per episodi particolari. Come ha fatto il personale di terra a farlo salire su un aereo diverso da quello previsto? Come è stato effettuato il controllo del biglietto e dei documenti? È questa la sicurezza che è uomini donne con la divisa blu del vettore irlandese sono chiamati a garantire? Dubbi legittimi che la compagnia deve fugare repentinamente, il prima possibile. In sottofondo, le urla del passeggero arrivato a Bari suo malgrado, si sentono ancora.