Se le condizioni dell’ingombrante abbandonato in via Nicolai, all’angolo con via Ravans, sono discrete, se non addirittura buone come sembra dalle fotografie scattate dall’attivista e blogger Dino Rizzi, ci troviamo davanti a un caso non di lurido, o almeno non solo, bensì di qualcuno che non ha davvero idea di cosa si ritrovi tra le mani. Ma andiamo con ordine.

Quello che si vede nelle immagini è il tettuccio rigido per una spider MG, gloriosa casa automobilistica inglese purtroppo fallita qualche anno fa. Gli ultimi modelli prodotti, per alcuni sono un oggetto di culto, a Bari ne circola qualche esemplare. Non si tratta di fuoriserie, ma auto che fanno la loro bella figura, specialmente durante la stagione estiva.

Su queste decapottabili, come su altre concorrenti, è possibile montare il tetto rigido per patire meno le condizioni meteorologiche avverse dell’inverno. Non sono in tanti a farlo, in realtà, il che rende il tettuccio un accessorio difficile da reperire sul mercato dell’usato e dal costo discreto, intorno ai 5-600 euro. Non una cifra esagerata, ma nemmeno da poter spendere ogni giorno, se non in qualche caso fortunato.

Perché allora lasciare vicino ai cassonetti un oggetto che, se non utilizzato, può rendere qualcosa in termini economici? In rete i commenti ormai si sprecano, tra le ipotesi avanzate è che sia stato semplicemente riverniciato e lasciato ad asciugare, ma è lo stesso Rizzi a smontare questa teoria. L’unica speranza è che sia rotto in modo irreparabile, ma dalle fotografie non si direbbe. La cosa in ogni caso non giustifica l’abbandono in mezzo alla strada.

