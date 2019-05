Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500 ha travolto alcuni mezzi in sosta all’angolo tra via Nicolai e via Trevisani. Alla guida dell’auto un uomo evidentemente frastornato dopo l’accaduto.

Alcuni passanti raccontano di essere rimasti meravigliata dalla velocità dell’auto, andata a travolgere altre tre vetture e uno scooter in sosta. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Sul posto la Polizia Locale e i soccorritori del 118.

