Tradito da un accendino che portava nel marsupio per nascondere la cocaina, ieri sera i Carabinieri di Gioia hanno arrestato un incensurato 26enne per detenzione di droga e armi con munizioni clandestine.

I militari, insospettiti dal comportamento tenuto dal giovane nell’ultimo periodo, hanno effettuato una perquisizione personale, scoprendo che all’interno del suo marsupio nascondeva 3 dosi di cocaina accuratamente celate in un accendino.

L’operazione di polizia giudiziaria è stata quindi estesa anche all’abitazione dell’uomo. All’interno di un mobile del soggiorno sono state ritrovate delle dosi di cocaina, un bilancino di precisione digitale e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. In un altro cassetto dello stesso mobile, sono state rinvenute due pistole: una tamburo calibro 38, priva di marca e matricola, con caricatore e 24 cartucce dello stesso calibro; una scacciacani modificata Atak Arms Ltd calibro 9 e altri 7 proiettili.

Alla lista del materiale sequestrato si aggiunge anche la somma di 3mila 500 euro, suddivisa in due distinte mazzette e ritenuta provento dell’illecita attività, oltre a una agendina con la contabilità dello spaccio.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La sostanza stupefacente e le armi rinvenute sono state sequestrate, le pistole verranno analizzate per constatarne l’eventuale utilizzo in fatti criminosi.