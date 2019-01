Gli hanno intimato l’alt, ma per qualche motivo non ne ha voluto sapere di fermarsi e così è fuggito contromano in sella alla sua Vespa. È successo ieri sera a Bari, l’uomo ha provocato uno spericolato inseguimento per le strade, richiamando su di sé l’attenzione di tre pattuglie della Polizia, che da via Cagnazzi alla fine lo hanno braccato e fermato poco distante, in via Colella. Il fuggitivo è stato perquisito e portato via in manette. Al momento dell’arresto pare non abbia fornito spiegazioni sul perché se la sia data a tutta velocità.

