Scontro tra un’utilitaria e un furgoncino della Multiservizi. È successo pochi minuti fa su via Tatarella, la strada che conduce al ponte Adriatico. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma pare che la conducente dell’utilitaria sia finita rovinosamente sulla parte posteriore del furgoncino.

La ragazza a bordo della macchina, per colpa del forte spavento, è stata soccorsa dagli operatori del 118 che in questo momento la stanno portando al Pronto Soccorso. Nulla di grave anche per gli operatori della Multiservizi. Lo scontro tra l’auto e il mezzo di servizio hanno creato forti rallentamenti per tutto il tratto stradale.

1 di 4