Individuare l’autore del gesto e dare un segnale forte e chiaro. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il presidente dell’Amiu, Sabino Persichella, stamattina sono andati in Questura per sporgere formale denuncia dopo l’atto vandalico in cui sono stati bruciati 17 cassonetti.

“Siete incivili. Siete vigliacchi. Siete criminali – ha inoltre scritto il primo cittadino su Facebook – Ma noi siamo i cittadini di Bari, siamo più forti di voi. Ho un messaggio da darvi. Non saranno 17 cassonetti bruciati a farci abbandonare la battaglia per la legalità. Abbiamo già vinto una volta, sulle fornacelle. Vinceremo di nuovo. Noi non abbiamo paura di voi”.