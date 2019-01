Almeno 5 cassonetti dell’immondizia sono stati dati alle fiamme la note scorsa nel quartiere Madonnella, a Bari. Ad agire i soliti ignoti, o soliti idioti dal momento che si tratta verosimilmente di un atto vandalico dettato chissà da quale motivazione.

Distrutti i bidoni della spazzatura in via Nicola De Nicolò, sia ad angolo via Cognetti, sia angolo con via Imbriani, come pure in piazza Umberto. Anche alcune auto parcheggiate nelle immediate vicinanze hanno subito dei danni.

1 di 11