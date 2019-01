Come abbondantemente annunciato dalle previsioni meteorologiche, la neve ha fatto capolino anche sul Capoluogo. Dall’ora di pranzo hanno iniziato a cadere i primi fiocchi su Bari, per il momento non sembrano destinati a posarsi, troppo alte in queste ore le temperature, ma dal tardo pomeriggio,o inizio sera, la situazione potrebbe cambiare. Meglio prestare la massima prudenza e uscire solo se strettamente necessario.

Anche l’hinterland si presenta imbiancato, appena fuori Bari la temperatura è di 1°; su Bitritto, Sannicandro e Adelfia la neve sta cadendo copiosamente. Peggiore la situazione sulla Murgia, dove il manto bianco è già di 15-20 centimetri. In tutto il nord barese la circolazione è già difficoltosa: Altamura, Corato, Terlizzi e Gravina sono tutte ricoperte e per l’immediato non sono previsti miglioramenti.

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per vento e neve per tutta la regione, dalle 20 di oggi è infatti prevista la possibilità di nevicate, per le successive 24 ore, a tutte le quote, con apporto al suolo da deboli a moderati; venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali; mareggiate lungo le coste esposte.

