Abbattuto dal vento forte. Questa è la fine che ha fatto un albero in corso Antonio De Tullio, vicino al Porto di Bari. Le forti raffiche gelide di questa mattina, annunciate da un ‘allerta meteo della Prefettura, hanno sradicato dal terreno un arbusto che è rovinosamente finito su una macchina parcheggiata sul lungomare. Per colpa di quanto accaduto gli automobilisti hanno avuto seri problemi nella circolazione. In questo momento i Vigili del Fuoco stanno lavorando affinché la strada venga liberata al più presto.

Non è la prima volta che ciò accade a Bari. Sempre sul lungomare, vicino alla Fiera del Levante, un albero finì sulla recinzione distruggendola in parte. Anche su viale della Repubblica un fusto cadde su una macchina in transito con a bordo mamma e figlio. Ma così come in piazza Diaz, al cimitero, in via Bruno Buozzi, corso Mazzini e in tanti altri punti della città.

La manutenzione degli arbusti nel capoluogo pugliese dovrebbe essere presa più sul serio. Fino ad ora nessuno ha riportato ferite gravi, ma se gli alberi continuano a cadere come foglie manca poco alla tragedia.

