Ennesimo albero caduto. Non si sa se per colpa del vento o perché ormai era marcio, ma ieri alla Fiera del Levante, nella parte di fronte al Cus, un albero si è abbattuto sulla recinzione facendo crollare parte del muretto e accasciandosi su parte del marciapiede e della strada.

Non sappiamo se il problema è stato risolto in giornata o se l’albero si trova ancora lì, sta di fatto che non è un caso isolato. Poco tempo fa, per colpa delle forti raffiche di vento, in viale della Repubblica, un albero si è spezzato e caduto sulla macchina in transito sulla via con a bordo una donna in compagnia del figlio.

Forse sarebbe giusto fare un controllo degli alberi che sono presenti in tutta la città per evitare che succeda un altra volta. Per due volta si è scampati alla tragedia, ma nessuno ci assicura che la prossima volta non accada.

