Il forte vento che sta sferzando la città di Bari ha rischiato di procurare danni e feriti in piazza Diaz. Un albero di grosse dimensioni si è abbattuto al suolo, proprio in mezzo alle due storiche giostre, il trenino e i sediolini. Per fortuna l’incidente è successo quando le attrazioni erano chiuse e su quel tratto di piazza non transitava nessuno. Chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

