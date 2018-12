Otto minuti netti per forzare la saracinesca e svuotare il negozio “Ripara Facile” nella centralissima via Roma 54/b a Modugno. La Banda della BMW, ormai famigerata in tutta la provincia per le continue spaccate ai danni di negozi di cellulari, bar e distributori di carburanti, ha messo a segno l’ultimo colpo alle 3 della notte scorsa.

I malviventi hanno messo l’auto di traverso, fatto un foro alla saracinesca e con un cavo d’acciaio l’hanno divelta, riuscendo così a fare irruzione nel locale. La banda è riuscita a rubare i telefonini in riparazione e i pochi soldi del fondo cassa. A guastare le feste ci ha pensato un automobilista di passaggio.

L’uomo, alla guida di una Mini bianca, ha fatto inversione e si è diretto verso il negozio. Il gesto, assolutamente coraggioso, ha messo in fuga i banditi. L’automobilista ha dato l’allarme, aspettando l’arrivo dei Carabinieri. Ripara Facile aveva subito altri due colpi negli anni scorsi nella vecchia sede in via Vittorio Emanuele.

