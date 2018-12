Scacco matto di Giulio Base ai cittadini di Bitonto e a tutti coloro che dal paese dell’olio devono entrare e uscire per raggiungere altre destinazioni.

Le riprese della scena finale del film hanno paralizzato la cittadina. Non sono mancati momenti di tensione fra alcuni automobilisti e i dipendenti di una ditta di facchinaggio e traslochi messi a limitare il traffico sugli ingressi della statale 98.

In tanti si stanno chiedendo come mai non sia stato previsto un intervento più risoluto delle forze di polizia. Ore di delirio. I principali disagi sulla statale 98, ma non mancano rallentamenti in numerosi altri punti. Le foto di Pippo Vacca testimoniano perfettamente la situazione. Sulla questione abbiamo interpellato il Sindaco, attivatosi prontamente per cercare di capire cosa sia realmente successo e se davvero sulla statale 98 non ci fosse come previsto il presidio della Polizia Provinciale.

