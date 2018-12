Autobus di linea, macchine in coda per entrare nel centro città, baresi e non che si affrettano a comprare gli ultimi regali di Natale. I lavori tra corso Italia e piazza Aldo Moro sono una bella gatta da pelare. Da questa mattina gli operai si sono rimboccati le maniche per rifare il manto stradale di fronte alla Stazione Centrale di Bari. Il momento non è dei migliori per iniziare un cantiere nuovo, dopo la chiusura di quello in via Sparano.

Ma a Bari ormai è di uso comune iniziare dei lavori durante le ore di punta. Ieri sulla strada statale 16, il cantiere ha provocato molti disagi agli automobilisti. Ma basta rivedere quanto accaduto pochi giorni fa in via Bruno Buozzi, uno degli ingressi del capoluogo, per capire quanto i lavori possano infiammare gli animi degli automobilisti in coda, e non solo.

Sarebbe forse più opportuno iniziarli in tarda serata per evitare tanti problemi. Così facendo gli operai potrebbe lavorare serenamente e gli automobilisti dovrebbero fare i conti col solito traffico delle ore di punta.

