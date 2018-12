Il vento forte che sta soffiando su Bari sta creando non pochi disagi in tutta la città, impegnata alacremente nei preparativi per accogliere il nuovo anno. In corso Alcide De Gasperi sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, i pompieri sono stati chiamati da alcuni cittadini per mettere in sicurezza una impalcatura.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni e soprattutto per non mettere in pericolo l’incolumità delle persone, il tratto di strada interessato, all’altezza dell’ex ospedale militare “Bonomo” è stato chiuso.