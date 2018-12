Forzano la saracinesca e scappano con il registratore di cassa. È successo questa notte a Bari in via Quintino Sella in un negozio di prodotti alimentari orientali. Il colpo è stato messo a segno da alcuni ignoti che hanno portato via quasi 250 euro di incasso. Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero agito intorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

