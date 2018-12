Fiamme nella notte a Palese. Un incendio si è infatti sviluppato poco dopo mezzanotte, precisamente in via capitano Maiorano, una traversa di via Nazionale. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Sul posto due pattuglie della Polizia e una squadra dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. L’incendio ha generato un cattivo odore che ha svegliato buona parte dei residenti. Sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di un atto doloso o di un corto circuito.